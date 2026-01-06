رئیس جمهور:
مرتکبان کشتار جمعی امروز مدعی دفاع از حقوق بشر هستند
رئیس جمهور با توجه به سیاستهای دوگانه و فریبکارانه آمریکاییها گفت: همان کسانی که خود مرتکب جنایات گسترده و کشتار جمعی شدهاند، امروز مدعی دفاع از حقوق بشر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان صبح امروز سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴، در همایش ملی «جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی» در سخنانی با اشاره به چالشهای اساسی مدیریت کشور اظهار داشت: مشکل اصلی کشور صرفاً کمبود اختیار نیست، بلکه مسئله بنیادین، نبودِ نقشه و چشمانداز مشخص برای توسعه شهرها و مناطق مختلف است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تا زمانی که ندانیم در شهرها به کدام سمت حرکت میکنیم و برای هر منطقه چه نقشهای در نظر گرفتهایم، اعطای اختیار راهگشا نخواهد بود، اظهار داشت: در غیاب نقشهای روشن، هر فرد و هر نهاد بر اساس ذهنیت شخصی خود اقدام به ساختوساز و تصمیمگیری خواهد کرد. باید ابتدا مشخص شود قرار است چه چیزی ساخته شود، سپس به مسئولان گفته شود که با اختیار کامل، آن برنامه را اجرا کنند.
پزشکیان با اشاره به وضعیت نگرانکننده برخی کلانشهرها و مناطق پیرامونی پایتخت افزود: امروز تهران، کرج، قزوین، ورامین و دیگر شهرهای اطراف با بحرانهای جدی همچون کمبود شدید منابع آب، فرونشست زمین و مشکلات متعدد زیستمحیطی مواجهاند. اگر از ابتدا نقشهای جامع و مبتنی بر مطالعات کارشناسی و علمی وجود داشت که مشخص میکرد این مناطق تا چه حد باید توسعه یابند و چه میزان بارگذاری جمعیتی و عمرانی در آنها مجاز است، امروز با چنین شرایطی روبهرو نبودیم. در چنین وضعیتی تفاوتی نمیکند که اختیار در دست چه کسی باشد؛ زیرا فقدان نقشه، نتیجهای جز بحران به همراه نخواهد داشت.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هر شهر و هر ساختمان باید بر اساس نقشهای دقیق و علمی شکل گیرد، اظهار داشت: وقتی در نقشهای همه ملاحظات فنی، زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی در آن دیده شده باشد، پس از آن میتوان اختیار اجرا را به مدیران مختلف، اعم از فرمانداران، استانداران و سایر مسئولان واگذار کرد. اختیار بدون نقشه، در حقیقت به معنای هرجومرج است؛ زیرا هر کس بر اساس تشخیص فردی خود عمل میکند.
پزشکیان تصریح کرد: مشکل اصلی ما نبودِ همین نقشه جامع است. از همان ابتدا نیز این مسئله را مطرح کردهام. حتی برخی کارشناسان در واکنش به طرح موضوع جابهجایی پایتخت گفتهاند که پیش از هر اقدامی باید به بحران آب توجه شود؛ چرا که اگر بارش آسمانی نباشد و منابع زیرزمینی نیز در حال تخلیه باشد، با پدیده فرونشست زمین که همه از آن آگاهند، گزارشدهی صرف راه به جایی نخواهد برد. ابتدا باید نقشه داشت، سپس اختیار را متناسب با آن نقشه توزیع کرد؛ چه این اختیار در دست من باشد، چه در اختیار دیگران.
رئیس جمهور تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم با همفکری و تعامل جمعی این مسئله اساسی را حل کنیم، روند فعلی ادامه خواهد یافت و کشور هر روز با بحرانهای بیشتری روبهرو میشود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای خارجی گفت: دشمنان به این دلیل چشم طمع به کشور ما دوختهاند که تصور کردهاند کار در اینجا دشوار شده است. از یک سو با اعمال تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، مسیرهای توسعه کشور را مسدود میکنند و از سوی دیگر، ژست دلسوزی برای مردم ما میگیرند. همان کسانی که خود مرتکب جنایات گسترده و کشتار جمعی شدهاند، امروز مدعی دفاع از حقوق بشر هستند.
رئیس جمهور با اشاره به فجایع انسانی در غزه، لبنان و فلسطین افزود: در این مناطق، بدون هیچ ملاحظهای زن و کودک، پیر و جوان هدف بمباران قرار میگیرند و سپس عاملان این جنایات از حقوق بشر سخن میگویند؛ این وضعیت حقیقتاً فاجعهبار است. از یک سو کشور ما را با مشکل مواجه میکنند و از سوی دیگر و در حالی که خودشان دنیا را به صحنه قتل و جنایت و غارت تبدیل کردهاند، به مردم القا میکنند که مدیران داخلی ناتواناند و قصد غارت آنها را دارند.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر دشواری فرآیند اصلاحات ساختاری تصریح کرد: تغییر، فرآیندی ساده و فوری نیست. اقداماتی که اخیراً در حوزه ارز انجام شده، با هدف مقابله با رانت، انحصار و ویژهخواری بوده است. پیش از این، افرادی با دریافت ارز ترجیحی، به ازای هر دلار دهها هزار تومان سود کسب میکردند و این امر نوعی یارانه پنهان و بیعدالتی آشکار بود؛ فرقی هم نمیکرد که فرد دریافتکننده ارز، مذهبی باشد یا غیرمذهبی، معتقد باشد یا غیرمعتقد.
رئیس جمهور ادامه داد: اقدام اخیر دولت به معنای حذف یارانهها نبوده است، بلکه یارانهها بهصورت مستقیم به حساب همه افراد جامعه واریز شده تا ضمن جلوگیری از رانت و فساد، عدالت در توزیع منابع نیز محقق شود.
رئیس جمهور با تشریح ابعاد سیاستهای حمایتی دولت گفت: برخی ادعا میکنند اجرای این سیاستها موجب افزایش تورم خواهد شد، در حالی که محاسبات دقیق نشان میدهد یارانهای که به ازای هر فرد معادل یک میلیون تومان به حساب مردم واریز میشود، نهتنها حذف نخواهد شد، بلکه در صورت افزایش نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش مییابد و بهطور کامل حفظ میشود.
پزشکیان گفت: از این مبلغ، حدود ۸۰۰ هزار تومان امکان تأمین یازده یا دوازده قلم کالای اساسی و معیشتی را فراهم میکند. این در حالی است که پیش از اجرای این روند، همین رقم ۸۰۰ هزار تومان بوده، اما با توجه به تورم ایجادشده در کالاهایی نظیر گوشت، مرغ و سایر اقلام ضروری، این میزان به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ به عبارتی حدود ۵۰۰ هزار تومان تورم در این فرآیند شکل گرفته است. بر همین اساس، دولت یک میلیون تومان اعتبار برای هر فرد در نظر گرفته که در واقع ۵۰۰ هزار تومان بیش از میزان تورم ایجادشده به مردم پرداخت شده است.
رئیس جمهور با توجه به سایر اصلاحات اقتصادی تصریح کرد: در موضوعاتی همچون بنزین و گازوئیل نیز ابتدا باید این اطمینان به مردم داده شود که دولت تمام اعتبارات خود را بهصورت مستقیم و عادلانه به حساب آحاد جامعه واریز میکند. ما بهجای آنکه منابع را در اختیار گروههای خاصی قرار دهیم که در زمان واردات اقدام به بیشاظهاری و در زمان صادرات به کماظهاری میکنند، ارز را از کشور خارج کرده و بازنمیگردانند و حتی در درخواست ارز، ارقام غیرواقعی اعلام میکنند، تصمیم گرفتهایم این ریشه نادرست را از بن بخشکانیم.
پزشکیان با تأکید بر دشواری این مسیر خاطرنشان کرد: خشکاندن این ریشه کار سادهای نیست، بهویژه در شرایطی که کشور در آن قرار دارد. اگر دولت یارانه را قطع میکرد، این پرسش مطرح میشد که چرا یارانه مردم حذف شده است؛ در حالی که یارانهها بهگونهای طراحی شده که دهکهای اول تا سوم و حتی تا دهک ششم، منفعت بیشتری از این روند خواهند برد. دهکهای هفتم و هشتم در وضعیت تعادلی قرار میگیرند و دهکهای نهم و دهم، که از اقشار پردرآمد هستند، در نهایت بیشترین بهره را از یارانههای گذشته بردهاند.
رئیس جمهور گفت: واقعیت این است که اقشار مرفه بیش از همه از یارانهها استفاده کردهاند، در حالی که بسیاری از خانوارهای دهکهای اول تا چهارم اساساً سهمی از این یارانهها نداشتند و حتی برخی از آنها در طول سال توان خرید یک مرغ را نیز نداشتند. ما نباید صرفاً از زاویه نگاه خودمان قضاوت کنیم. طبیعی است که در این مسیر برخی ناراضی باشند، اما برای نمونه، تنها سود یک کشتی حامل نهادههای دامی به ۷۰۰ میلیارد تومان میرسد و این موضوع نشاندهنده عمق ناعادلانه بودن توزیع منابع است.
پزشکیان با توجه به ضرورت اصلاح ساختارها گفت: این مسائل بهسادگی قابل حل نیست و نیازمند تصمیمات اساسی است. هنگامی که از اصلاح سخن میگوییم، باید شرایط کشور، موقعیت موجود و اقداماتی که در حال انجام است را در نظر بگیریم. هدف اصلی دولت، اجرای عدالت است؛ اما عدالت با توزیع رانتی ارز محقق نمیشود، اینکه ارزهای ۷۰ یا ۲۸ تومانی صرفاً با امضا و روابط خاص در اختیار عدهای قرار گیرد و دیگران در صف انتظار بمانند، نه عادلانه است و نه قابل قبول.