به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در استان و در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی، ۴۰۰ هزار هکتار از مزارع دیم در قالب طرح پایداری تولید در دیم زار‌ها در سال زراعی جاری کشت می‌شود.

محمدرضا اصغری افزود: از مجموع ۴۰۰ هزار هکتار از مزارع زیر پوشش ابلاغی طرح جهش تولید در دیم زار‌ها،۲۹۶ هزار هکتار از مزارع زیر کشت محصول گندم و جو، ۴۰ هزار هکتار نخود، عدس و سایر حبوبات، ۴۰ هزار هکتار زیرکشت دانه‌های روغنی، ۲۰ هزارهکتار زیر کشت علوفه و چهار هزار هکتار زیرکشت گیاهان دارویی قرار می‌گیرد.

اصغری، با بیان اینکه در این طرح مراحل کشت تا برداشت محصول زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی خواهد بود، تصریح کرد: این طرح به منظور استفاده از ظرفیت دیمزار‌های استان با هدف پایداری تولید و افزایش تنوع محصول در اراضی دیم استان برای پنجمین سال متوالی اجرا می‌شود.

وی گفت: بذر یکی از نهاده‌های مهم برای تولید پایدار محسوب شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بذور اصلاح شده نقش مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی دارند و در مجموع امسال ۱۱ هزار و ۱۷۱ تن بذر گندم و جو گواهی شده دیم در استان تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: مهمترین عوامل در دستیابی به عملکرد مطلوب، استفاده از بذر اصلاح شده، رعایت تاریخ کشت، تراکم مناسب و تناوب زراعی، اجرای کشاورزی حفاظتی و تغذیه مناسب است.

اصغری افزود: این طرح در ۱۸ شهرستان استان اجرا خواهد شد.