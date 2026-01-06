پخش زنده
فرماندار ماکو گفت:مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان فرصتی ملی برای معرفی برند ماکو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور در شهرستان ماکو، به ریاست شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو و با حضور مشایخی مدیر سلامت و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو، محمدزاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، مسئولان ورزشی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
شهلا تاجفر فرماندار ماکو در این جلسه با تأکید بر اهمیت این رویداد ورزشی اظهار کرد: امروز موضوع ما صرفاً برگزاری یک مسابقه ورزشی نیست، بلکه میزبانی از لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور، فرصتی برای معرفی برند ماکو در سطح ملی است.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی افزود: همه دستگاهها باید پای کار باشند تا این مسابقات در شأن شهرستان ماکو برگزار شود و همچنین نقش سازمانهای مردمنهاد در کنار ورزش بسیار مهم است و انتظار داریم با حضور فعال خود، به میزبانی شایسته این رویداد ملی کمک کنند.
فرماندار ماکو بر استفاده حداکثری از ظرفیت این مسابقات برای معرفی توانمندیهای شهرستان تأکید کرد و گفت: این رویداد میتواند زمینهساز رونق گردشگری ورزشی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ماکو باشد.
در ادامه این جلسه، عیسی محمدزاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ماکو، با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجامشده در حوزه فوتسال، بهویژه ورزش بانوان، اظهار کرد: حدود ۱۵۰ ورزشکار، کادر فنی و عوامل اجرایی وارد شهرستان ماکو خواهند شد و این موضوع میتواند نقش مهمی در جذب گردشگر ورزشی داشته باشد.
وی افزود: ماکو میزبان تیمهایی از تهران، خرم اباد، اصفهان، اراک و رشت خواهد بود.
در بخش دیگری از جلسه، سحر محمدقلیزاده سرمربی تیم فوتسال بانوان ماکو، با اشاره به ظرفیت بالای ورزش بانوان در شهرستان گفت: ما این توانمندی را در دختران ماکویی دیدیم که توانستیم سهمیه لیگ دسته یک را کسب کنیم و افتخار میزبانی از مسابقات کشوری را داشته باشیم.
وی از مردم، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد خواست تا با حمایت و همراهی خود، در کنار ورزشکاران باشند و از این رویداد ملی پشتیبانی کنند.
لازم به ذکر است: مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور با حضور تیم ماکو از ۲۳ دیماه آغاز و تا ۲۷ دیماه ادامه خواهد داشت و تیمهای شرکتکننده نیز در ۲۲ دیماه وارد شهرستان ماکو میشوند.