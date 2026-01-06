پخش زنده
ششمین همایش شعر استانی قاب عکس آفتاب ویژه گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در اهواز برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: در این همایش شاعران برتر و نوجوان عضو کانون اشعار خود را در وصف شخصیت، مجاهدتها و مکتب سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه کردند.
داریوش آقاسی افزود: همچنین در ششمین همایش شعر استانی «قاب عکس آفتاب»، از کتاب «قافلهسالار خورشید» اثر تازهامالبنین بهرامی که با محوریت شخصیت و سیره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نگاشته شده است، با حضور مسئولان و اهالی فرهنگ و ادب استان خوزستان رونمایی شد.
وی ادامه داد: اجرای سرود ردپای کودکی توسط گروه سرود پرواز نغمهها از مجتمع فرهنگی اهواز و نقالی علی مهدی از دیگر برنامههای اجرا شده در این همایش بود که با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، ترویج ادبیات پایداری و ایجاد زمینه حضور و نقشآفرینی نسل نوجوان در عرصههای ادبی و فرهنگی برگزار شد.