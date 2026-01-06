به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، محمد صالح‌شبخ‌زاهدی در تشریح جزئیات این خبر، افزود: هدف از این برنامه ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان، پاسخ‌گویی به مسائل و دغدغه‌های حقوقی مردم و خدمت‌رسانی جهادی در ایام اعتکاف است، جمعی از حقوقدانان و وکلای عضو بسیج حقوقدانان شهرستان رابر در این طرح حضور داشتند و به معتکفین و نمازگزاران مساجد مشاوره‌های حقوقی رایگان ارائه کردند.

شیخ زاهدی ادامه داد: معتکفین و نمازگزاران توانستند به صورت حضوری و چهره‌به‌چهره در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق خانواده، مسائل ملکی و دعاوی حقوقی و کیفری مشاوره دریافت کنند.

وی تصریح کرد: تلفیق فعالیت‌های فرهنگی، معنوی و حقوقی گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات حقوقی ناشی از ناآگاهی و افزایش اعتماد عمومی است و امیدواریم اجرای چنین برنامه‌هایی در مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی تداوم یابد.