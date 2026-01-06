امسال مساجد اردبیل فرصتی برای خلوت‌گزینی مومنان فراهم کرد تا در یک فضای معنوی و آرام، به دور از هیاهوی زندگی روزمره، به عبادت و راز و نیاز با خدا بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پس از سه روز برگزاری مراسم اعتکاف در جای‌جای استان، این آیین معنوی به ایستگاه پایانی خود رسید.

در این سه روز، صدها نفر از جوانان و خانواده‌ها با حضور در مساجد، لحظاتی سرشار از دعا، مناجات و خلوت با خداوند را تجربه کردند.

