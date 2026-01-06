به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: این استان در ماه گذشته با ثبت جوجه‌ریزی ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه، رکورد جدیدی در صنعت طیور کشور به ثبت رساند.

بابک تیموری در بازدید سرزده از کشتارگاه آلاشت افزود: این میزان جوجه‌ریزی کمک شایانی به تداوم تولید و تأمین نیاز بازار مرغ استان، تهران و استان‌های همجوار کرده است.

وی با اشاره به تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، تأمین حداقلی نهاده‌ها در سطح استان و کشور صورت گرفته و روند تولید بدون وقفه ادامه دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در حال حاضر کشتار مرغ گوشتی در استان به‌صورت مطلوب در حال انجام است و به‌طور متوسط روزانه بیش از ۵۰۰ تن مرغ از مازندران به بازار تهران عرضه می‌شود.

تیموری تأکید کرد: حفظ این روند تولید، نقش مهمی در تنظیم بازار و پایداری امنیت غذایی کشور خواهد داشت.