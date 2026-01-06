پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از تصویب الحاق ۲۰۰ هکتار زمین در محدوده غرب زاهدان در شورایعالی معماری و شهرسازی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطاء الله اکبری افزود: با الحاق این اراضی به محدوده حاجی آباد در غرب زاهدان، گامی مهم برای توسعه پایدار و آمایش سرزمینی این خطه با توجه به رشد سریع جمعیت و در راستای سیاستهای توسعه شرق کشور برداشته شد.
وی با بیان اینکه الحاق این اراضی نقطه عطفی در برنامهریزی شهری و منطقهای برای این استان بهشمار میرود، گفت: جمعیت زاهدان در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون نفر است که این الحاق اراضی، بخشی از برنامهریزیهای دقیق برای مدیریت رشد جمعیت و پایداری توسعه شهری در این منطقه محسوب میشود.
معاون هماهنگی عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در شرایطی که زاهدان به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز اقتصادی و جمعیتی مهم کشور است، تصمیم مذکور این امکان را میدهد که علاوه بر تامین نیازهای فوری، زیرساختهای مورد نیاز را بهصورت متوازن و با نگاه به آینده برنامهریزی کنیم.
اکبری تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه زاهدان در موقعیت راهبردی خود در مرزهای شرقی کشور قرار دارد و به عنوان یکی از قطبهای تجاری و اقتصادی در حال رشد است این اقدام علاوه بر بهبود وضعیت زندگی شهروندان به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این اقدام نه تنها یک تصمیم شهری و قانونی است بلکه نمادی از آینده روشن زاهدان در مسیر توسعه شرق کشور محسوب میشود، منطقهای که با توجه به ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی و جمعیتی خود میتواند با استفاده از برنامهریزی مدون و زیرساختهای مناسب به مرکز رشد و پیشرفت جنوب شرق ایران تبدیل شود.
به گزارش ایرنا شهر زاهدان با جمعیت حدود ۹۰۰ هزار نفر مرکز استان سیستان و بلوچستان است.