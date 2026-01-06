مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: هم اکنون نزدیک به پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در این استان در مرحله معرفی به بانک‌ها قرار دارند.

پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن لرستان در آستانه معرفی به بانک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در سخنانی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های مسکن حمایتی لرستان، اظهار کرد: در جریان برگزاری نشست شورای‌عالی مسکن، موضوع تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت که نتایج مثبتی برای استان به همراه داشت.

عنایت‌الله میرزایی افزود: هم اکنون نزدیک به پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در لرستان در مرحله معرفی به بانک‌ها قرار دارند و انتظار می‌رود تا پایان دی روند اتصال این پروژه‌ها به تسهیلات بانکی با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده برای مستأجران، گفت: تاکنون بیش از شش هزار خانوار در استان موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌اند که این اقدام در کاهش فشار اقتصادی بر اجاره‌نشین‌ها تأثیرگذار بوده است.

میرزایی همچنین به مباحث مطرح‌شده درباره اصلاح شرایط تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای افزایش توان مالی متقاضیان مطرح شد و مقرر داد بررسی‌های کارشناسی لازم در سطح وزارتخانه انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، روند صدور مجوز‌های ساختمانی نهضت ملی مسکن در استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: از مجموع حدود ۱۰ هزار واحد در دست اجرا، برای بیش از ۸۰ درصد پروژه‌ها پروانه ساختمانی صادر شده و تنها بخش محدودی باقی‌مانده که با تأکید صورت‌گرفته، شهرداری‌ها موظف به تسریع در صدور مجوز‌ها شدند.