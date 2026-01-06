پخش زنده
در نشست مسئولان خراسان رضوی با معاون وزیر صمت بر ظرفیتهای گسترده صنعتی استان، توسعه زیرساختها و نقشآفرینی بخش خصوصی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی، با همراهی «غلامحسین شافعی» از فعالان اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی و «جعفر فرشچیطوسی» رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، آخرین وضعیت و پتانسیلهای اقتصادی شهرکها و نواحی صنعتی استان را بررسی کردند و بر تداوم حمایتهای ملی و تسهیل سرمایهگذاری و تقویت بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در خراسان رضوی تأکید کردند.
معاون وزیر صمت در این دیدار با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در نقشه صنعتی کشور گفت: این استان بهدلیل گستردگی شهرکها و نواحی صنعتی، تنوع فعالیتهای تولیدی و ظرفیت بالای جذب سرمایهگذار، میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه صنعتی کشور تبدیل شود.
انصاری افزود: وجود ۵۴ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب که ۴۴ مورد آن دارای زمین و در حال واگذاری است، فرصت مناسبی برای هدایت سرمایههای صنعتی فراهم کرده است.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: بیش از ۱۰ هزار و ۸۲۰ هکتار اراضی در اختیار شهرکهای صنعتی استان قرار دارد. از این میزان، بیش از ۶ هزار هکتار فاز عملیاتی طراحی شده و حدود ۳ هزار و ۸۹۵ هکتار زمین صنعتی آماده واگذاری به سرمایهگذاران است.
انصاری تأمین بیش از ۹۷۵ لیتر بر ثانیه آب و بیش از ۶۸۵ مگاوات برق را از مهمترین مزیتهای زیرساختی شهرکهای صنعتی استان برشمرد و افزود: این ظرفیتها، بستر مطمئنی برای استقرار و توسعه واحدهای تولیدی فراهم کرده است.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت استان از تولید و سرمایهگذاری گفت: خراسان رضوی آمادگی کامل دارد تا با تسهیل فرآیندها، رفع موانع و تکمیل زیرساختها، زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.
مظفری افزود: شهرکها و نواحی صنعتی استان نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار دارند و توسعه آنها از اولویتهای مدیریت استان است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به پروژههای بزرگ صنعتی استان تصریح کرد: شهرک صنعتی مشهد ۵ و فاز توسعه آن بهعنوان بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور و همچنین شهرک صنعتی کاویان بهعنوان شهرک تخصصی انرژیهای خورشیدی، ظرفیتهای راهبردی استان برای آینده صنعت محسوب میشوند.
در ادامه، نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه توسعه صنعتی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست، گفت: وجود زیرساختهای مناسب در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، این استان را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
شافعی افزود: تعامل مستمر دولت با فعالان اقتصادی و توجه به مزیتهای منطقهای، میتواند منجر به شکلگیری زنجیرههای ارزش و افزایش رقابتپذیری صنایع استان شود.
او همچنین بر اهمیت توسعه خوشههای صنعتی و تقویت بنگاههای کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده است که خوشههای صنعتی میتوانند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و صادراتمحوری صنایع ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گزارشی از وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان ارائه داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۷۸۸ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان به بهرهبرداری رسیده که برای بیش از ۸۱ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و حجم سرمایهگذاری ثابت آنها حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت است.
فرشچیطوسی افزود: بیش از ۲ هزار و ۳۷۹ طرح صنعتی نیز در حال ساخت است که با بهرهبرداری از آنها، اشتغال ایجادی بیش از ۴۹ هزار نفر پیشبینی میشود.
وی وجود ۷۰ مجتمع کارگاهی و بیش از ۵۴۷ واحد کارگاهی فعال با اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر را از دیگر ظرفیتهای مهم استان عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی همچنین به وجود یک شهرک فناوری صنایع غذایی، مرکز خدمات فناوری و کسبوکار با بیش از ۷۸ واحد مشاورهای فعال، شناسایی ۲۰ خوشه صنعتی، بهرهبرداری از هشت تصفیهخانه فاضلاب و وجود پیشرفتهترین تصفیهخانه تخصصی چرم کشور در چرمشهر مشهد اشاره کرد و گفت: این زیرساختها نشاندهنده رویکرد استان به توسعه صنعتی پایدار و دانش بنیان است.