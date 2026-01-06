استاندار کرمان گفت: امروز نیز که بیش از هر زمانی نیازمند روحیه وحدت و همدلی هستیم و باید به تبیین راه، شخصیت، منش و رفتار و مکتب شهید سلیمانی بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، دکتر محمدعلی طالبی صبح سه‌شنبه ۱۶ دی ماه در برنامه "یاد یاران" ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها در محل مصلای امام علی (ع) کرمان گفت: برنامه‌های امسال با شکوه بسیار خوب و حضور مردم برگزار شد.

وی گفت: شش سال قبل در چنین روزهایی، همه ایران جلوه بی‌نظیر از انسجام، وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند و آنچنان که شایسته نام سردار سلیمانی بود، وی را تکریم کردند.

طالبی تصریح کرد: امروز نیز که بیش از هر زمانی نیازمند روحیه وحدت و همدلی هستیم و باید به تبیین راه، شخصیت، منش و رفتار و مکتب شهید سلیمانی بپردازیم و چه کسانی بهتر از همرزمان و یاران همراه و پیشکسوتانی که این سردار را از نزدیک درک کردند.

استاندار کرمان گفت: رسالت بزرگی در ادامه راه شهید سلیمانی به دوش داریم، پس باید همدلانه این مسیر را ادامه دهیم و جلوه‌ای موفق از کرمان را محقق کنیم.

ویژه برنامه " یاد یاران" با حضور خانواده سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای شورای تامین استان، پیشکسوتان دفاع مقدس و یاران سردار دل‌ها برگزار شد.