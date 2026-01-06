به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس بهینه سازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز خراسان شمالی گفت: طرح جایگزینی بخاری‌های فرسوده و غیراستاندارد با تجهیزات ایمن و کم‌مصرف، با هدف مدیریت مصرف و ایمنی اجرا می‌شود.

علی ربانی افزود: ۹هزار و ۷۰۰ بخاری استاندار در ادارات مساجد و هم اکنون در روستا‌ها در حال اجراست.

وی گفت: این بخاری‌ها دارای نشان استاندارد ملی، سیستم قطع خودکار گاز و بازدهی انرژی بالا هستند.

ربانی افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش ایمنی خانوارها، شاهد کاهش مصرف گاز و پیشگیری از حوادثی مانند گازگرفتگی و آتش‌سوزی خواهیم بود.

ربانی گفت: طرح توزیع بخاری‌های کم مصرف تا کنون در استان‌های خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، زنجان، قزوین، اردبیل کردستان، کرمانشاه و سمنان اجرا شده است.