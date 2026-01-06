برگزیدگان نخستین جشنواره ترور آنلاین دربخش‌های کارتون، پوستر و بخش ویژه یمن معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه اولین جشنواره بین‌المللی کارتون و پوستر «ترور آنلاین» در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم، تعدادی از داوران و هنرمندان خارجی این رویداد حضور داشتند.

مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید که مرد جوانی در خرابی‌های غزه قرائت می‌کرد و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد.

در ادامه هیئت داوران این رویداد متشکل از سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مسعود نجابتی، عباس ناصری، ایوان لیرا از ونزوئلا، جیتت کاستانا از اندونزی، آرای ازبک از ترکیه و محمدحسین نیرومند، معرفی شدند و سپس مراسم اهدای جوایز در بخش «یمن»، «کارتون» و «پوستر» برگزار شد.

شایستگان تقدیر بخش کارتون

مهدیه صباغکار از ایران، میکاییل چیفتچی از ترکیه، امیر دهقان از ایران، ایزابلا کووالسکا ویچورک از لهستان و مارکو ایویک از کرواسی

برگزیدگان بخش کارتون

مقام سوم: آرس از کوبا

مقام دوم: محمود نظری از ایران

مقام اول: کوینهوراولی از برزیل (برای معرفی برگزیده اول این بخش، کودکی غزه‌ای از خرابه‌های غزه اسم هنرمند را اعلام کرد.)

برگزیدگان بخش یمن جایزه «خنجر یمنی»

جایزه ویژه «خنجر یمنی» که از سوی کمال شرف برای این رویداد خریداری و ارسال شده است به حسین قصیر از لبنان، ابراهیم حکاک از عراق و علی حیاتی از ایران، اهدا شد.

بخش بعدی مراسم، رونمایی کتاب رویداد کارتون و پوستر «ترور آنلاین» بود.

شایستگان تقدیر بخش پوستر

رضا فراهانی از ایران، سیدمحمدرضا میری، مظفر یولچی بویفاز از ازبکستان، ابوالفضل کریمی از ایران و مهدیه قاسمی، شایستگان تقدیر این بخش بودند.

برگزیدگان بخش پوستر

مقام سوم: محمد قلیچ‌خانی از ایران

مقام دوم: میکاییل براتی از ایران

براتی در سخنانی کوتاه، جایزه‌اش را به علی حیاتی اهدا کرد که به گفته او ایده‌های نابی از اتاق فکر او نشأت گرفته است. براتی همچنین، در نبود علی حیاتی جایزه ویژه «خنجر یمنی» را به‌جای او دریافت کرد.

مقام اول: امید کردی از ایران (برای معرفی برگزیده اول این بخش، کودکی غزه‌ای از خرابه‌های غزه اسم هنرمند را اعلام کرد.)