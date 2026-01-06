مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به عملکرد هماهنگ و مطلوب در زنجیره تولید تا پالایش گاز، از تزریق ۱۱۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی طی بازدیدی از سکوی SPD۱۳A پارس جنوبی، با تأکید بر انسجام عملیاتی در صنعت گاز کشور گفت: هماهنگی مناسبی از ابتدا زنجیره تولید تا خروجی پالایشگاه‌ها برقرار است و این انسجام نقش مؤثری در پایداری تأمین گاز و عبور ایمن از شرایط اوج مصرف دارد.

وی تصریح کرد: تزریق ۱۱۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها، سهم مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و انرژی کشور داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط سخت کاری کارکنان صنعت نفت اظهار کرد: سختی کار و سبک زندگی اقماری، هزینه‌های مادی و معنوی قابل‌توجهی را به کارکنان این صنعت تحمیل می‌کند و این موضوع، ضرورت توجه و حمایت هرچه بیشتر از سرمایه انسانی صنعت نفت را دوچندان می‌سازد.

توکلی بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مردم ایران، مردمی فهیم هستند که با درک درست شرایط، با دولت در مسیر صرفه‌جویی مصرف انرژی همکاری دارند.