نمایش پیوسته آثار سینمایی و بهویژه پویا نماییهای ایرانی در بانکوک، با استقبال گسترده مخاطبان تایلندی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکران منظم و ماهانه آثار سینمایی ایران، بهویژه پویانمایی، در پایتخت تایلند به بخشی تأثیرگذار از روابط فرهنگی دو کشور تبدیل شده است. این برنامه نهتنها فرصتی برای معرفی چهره هنرمندانه ایران معاصر فراهم میکند، بلکه با برگزاری نشستها و نمایشهای عمومی، تعامل میان سینماگران و مخاطبان تایلندی را گسترش میدهد.
در تازهترین دوره این نمایشها، پویانمایی ایرانی «مسافری از گانورا» با واکنش مثبت مخاطبان روبهرو شد. اثر، داستان نوجوانی به نام «آراد» را روایت میکند که در پی حادثهای وارد دنیایی اسرارآمیز به نام «گانورا» میشود؛ جهانی که تعادل آن در خطر است و تنها یک انسان میتواند آن را نجات دهد.
آراد در مسیر سفر خود با موجودات گوناگون، تصمیمهای دشوار و مفاهیم عمیقی چون مسئولیتپذیری، شجاعت، دوستی و هماهنگی انسان و طبیعت مواجه میشود. این روایت با تلفیق جهان خیال و ارزشهای انسانی، جلوهای از نگاه فلسفی و اخلاقی هنرمندان ایرانی به زندگی را نشان میدهد.
تداوم این رویداد فرهنگی در بانکوک، گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای فنی و هنری سازندگان ایرانی است. انیمیشن، زبانی جهانی و قابلفهم برای همه سنین است؛ زبانی که میتواند پل ارتباطی میان فرهنگها باشد و آرمانهای مشترک انسانی را از طریق تصویر و داستان منتقل کند.
نمایش پویا نمایی های ایرانی در سطح بینالمللی نهتنها زمینهای برای شناخت بهتر ایران در جهان فراهم میآورد، بلکه به تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش ارتباط میان ملتها کمک میکند. این روند، فرصت ارزشمندی برای رشد و دیدهشدن آثار مستقل و اجتماعی انیمیشن ایران در عرصه جهانی بهوجود آورده است — جایی که تخیل و معنا، در گفتوگویی جهانی به هم میرسند.