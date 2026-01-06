پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با بیان اینکه در حوزه واگذاری املاک، در رتبه یازدهم کشور قرار داریم، عنوان کرد: در این راستا نیاز به تفویض اختیار بیشتر به استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد نیکو اظهار کرد: دستور کار اول به موضوع مولدسازی اختصاص داشت. این موضوع از سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از منابع تأمین مالی پروژههای عمرانی در نظام بودجهریزی کشور وارد شده و با مصوبه سران قوا و آییننامههای بعدی، ظرفیت مولدسازی در استانها از جمله خوزستان فعال شده است.
وی در خصوص وضعیت استان گفت: خوزستان در شناسایی املاک رتبه بالا و اول کشور را دارد و از نظر ریالی این املاک نیز رتبه دوم را کسب کردهایم، اما در حوزه واگذاری این املاک، در رتبه یازدهم کشور قرار داریم.
نیکو دلیل این مساله را نیاز به تفویض اختیار بیشتر به استان برشمرد و ادامه داد: برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل، درخواست داریم در سفر هیات دولت، واگذاری املاک زیر یک میلیارد تومان به استان محول شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان در ادامه به دستور کار دوم جلسه اشاره کرد و افزود: این بخش به توزیع شهرستانی منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه (تسهیلات حمایتی) اختصاص داشت که دارای دو جزء است. در قالب جزء ۷-۱ بند “ب” این تبصره که توسط استان توزیع میشود، مبلغ ۱۲۹۰ میلیارد تومان بین دستگاههای اجرایی توزیع شده است. جزء ۷-۲ نیز که توسط دستگاههای ملی توزیع میشود، حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نیکو بیان کرد: در مجموع ۳۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی بین دستگاههای اجرایی استان توزیع شد که توزیع شهرستانی آن نیز به تأیید شورای برنامهریزی رسید.