به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمزه خواستار، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی با اشاره به جایگاه نوآوری در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: توسعه اقتصادی بیش از هر چیز به رشد کسب‌وکار‌های توسعه‌یافته وابسته است و تمرکز صرف بر شرکت‌های کوچک و نوپا، بدون تقویت بنگاه‌های بزرگ، نمی‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد.

رئیس مرکز رشد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در اغلب اقتصاد‌های دنیا شرکت‌های بزرگ سهم کمتری از نظر تعداد، اما سهم بیشتری از نظر اثرگذاری اقتصادی دارند، افزود: اقتصاد نوآوری نیز از همین منطق تبعیت می‌کند و شرکت‌های بزرگ دارای لایه‌های فناوری، نقش اصلی در ایجاد اشتغال پایدار، گردش مالی بالا و افزایش بهره‌وری دارند.

نوآوری، موتور درونی بنگاه‌های بزرگ

خواستار با تأکید بر اینکه نوآوری صرفاً به استارتاپ‌ها محدود نمی‌شود، گفت: بسیاری از نوآوری‌های اثرگذار ابتدا در شرکت‌های کوچک شکل می‌گیرد، اما اجرای واقعی و توسعه آنها عمدتاً توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود. این بنگاه‌ها به دلیل برخورداری از زیرساخت، منابع مالی و استراتژی مشخص، ظرفیت بیشتری برای تبدیل نوآوری به رشد اقتصادی دارند.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ به‌جای نوآوری برای بقا، نوآوری برای گسترش و آینده‌سازی را دنبال می‌کنند و همین موضوع آنها را به موتور محرک اقتصاد نوآورانه تبدیل می‌کند.

چالش‌های محیطی پیش‌روی رشد بنگاه‌ها

رئیس مرکز رشد دانشگاه خوارزمی با اشاره به موانع بیرونی نوآوری تصریح کرد: محیط اقتصادی کشور، رشد شرکت‌های بزرگ مستقل را به‌سختی برمی‌تابد و همین موضوع موجب می‌شود این بنگاه‌ها در مسیر توسعه، نوآوری و تصمیم‌گیری‌های راهبردی با فشار‌های ساختاری مواجه شوند.

وی ادامه داد: در حالی که توسعه یک شرکت بزرگ می‌تواند هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد کند، کاهش فشار‌های محیطی و افزایش رواداری نسبت به فعالیت اقتصادی این بنگاه‌ها، از الزامات تحقق اهداف رشد اقتصادی است. نوآوری زمانی اثربخش است که پیش از بروز بحران و افت درآمد آغاز شود.

وی افزود: نوآوری در محصول، فرایند، زنجیره تأمین و تأمین مالی باید به یک فرهنگ در شرکت‌ها تبدیل شود تا اقتصاد کشور بتواند به اهداف رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم نزدیک شود.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار، مستلزم تقویت شرکت‌های بزرگ نوآور، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه است.