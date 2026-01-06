به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست شهرداری دزفول گفت: این ساباط تاریخی که در پشت مسجد ملاحاجی قرار دارد با هدف حفظ اصالت معماری، ارتقای ایمنی و صیانت از بافت ارزشمند تاریخی شهر دزفول، توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری آغاز شده است.

محمد مهر آفرین افزود: در فاز نخست این عملیات، مرمت و استحکام‌بخشی طاق ساباط، اصلاح و ایزوله سازی پشت بام با بهره‌گیری از مصالح سنتی و هماهنگ با ساختار تاریخی بنا در دستور کار قرار دارد و هم اکنون توسط این سازمان در حال انجام است.