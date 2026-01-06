طبق اعلام تعزیرات حکومتی استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، یک کارگاه تولید و توزیع روغن موتور تقلبی در شهر اردبیل مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط‌عمومی تعزیرات حکومتی استان اردبیل، کارگاه تولید روغن موتور تقلبی در اردبیل با دستور واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی اردبیل و با همکاری نیروی انتظامی شناسایی و مهروموم شد.

بر اساس این گزارش، این کارگاه به‌صورت غیرقانونی اقدام به تولید و عرضه روغن موتور تقلبی و غیراستاندارد می‌کرد که می‌توانست خسارات جدی به خودروها و همچنین سلامت و امنیت اقتصادی شهروندان وارد کند. پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قطعی، محل فعالیت این واحد متخلف با نصب برچسب رسمی مهروموم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ضمن هشدار به سودجویان و متخلفان، تأکید کرد: برخورد با هرگونه تولید، توزیع و عرضه کالای تقلبی و غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه‌های نظارتی به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند.