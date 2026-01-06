قهرمانی شهداب جوان بافق در رقابتهای والیبال ساحلی کشور
تیم شهداب جوان بافق در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر والیبال ساحلی کشور به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس هیئت والیبال استان یزد با اشاره به برگزاری هفته چهارم و پنجم لیگ برتر والیبال ساحلی کشور در شهرستان بافق گفت: هفته چهارم پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی کشور با حضور شش تیم در گروه نخست، به میزبانی شهرستان بافق برگزار شد و این شهرستان علاوه بر هفته چهارم، میزبان هفته پنجم مسابقات نیز خواهد بود.
محمدمهدی متوسل افزود: مسابقات لیگ برتر در ۲ گروه برگزار میشود که امتیازات تیمها به صورت تجمیعی محاسبه شده و در نهایت تیمهای برتر ۲ گروه در مرحله پلیآف به مصاف یکدیگر میروند تا قهرمان نهایی لیگ مشخص شود.
متوسل با قدردانی از میزبانی مطلوب شهرستان بافق بیان کرد: در پایان این رقابتها، تیم شهداب جوان بافق با عملکردی قابل توجه موفق شد عنوان قهرمانی این مرحله از مسابقات را از آن خود کند.
هوشنگ بمانیپور رئیس هیئت والیبال شهرستان بافق نیز با اشاره به سطح کیفی مسابقات برگزارشده گفت: مسابقات هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی کشور با حضور شش تیم از سراسر کشور از روز شنبه در شهرستان بافق آغاز شد و امروز با برگزاری دیدار نهایی و مراسم اختتامیه به پایان رسید.
وی ادامه داد: این رقابتها همزمان با برگزاری مسابقات گروه دوم در عسلویه برگزار شد و خوشبختانه شاهد حضور تیمهای مطرح و بازیهای باکیفیت در بافق بودیم.
بمانیپور گفت: در پایان این دوره از رقابتها، تیم شهداب جوان بافق مقام اول، تیم استقلال مشهد مقام دوم و تیم فولاد هرمزگان مقام سوم را کسب کردند.
فلاح مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سنگآهن بافق با اشاره به میزبانی این باشگاه از رقابتها گفت: این مسابقات به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سنگآهن بافق و در زمین اختصاصی والیبال ساحلی شرکت سنگآهن مرکزی ایران برگزار شد که از نظر فنی، دارای استانداردهای لازم و مورد تأیید فدراسیون والیبال کشور است.
وی افزود: فراهمسازی زیرساختهای مناسب، همکاری مجموعه سنگآهن مرکزی و هماهنگی با هیئتهای والیبال استان و شهرستان، نقش مهمی در برگزاری منظم و مطلوب این رقابتها داشت.