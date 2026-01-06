به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تقی پاشایی مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش مبنی بر بروز ترکیدگی در خط اصلی شبکه توزیع آب روستای بدل‌آباد با لوله آزبست به قطر ۲۵۰ میلی‌متر، اکیپ اتفاقات روستایی بلافاصله به محل اعزام و نسبت به بررسی و ارزیابی وضعیت اقدام کرد.

وی افزود: با توجه به فرسودگی و قدمت بالای این خط، عملیات رفع ترکیدگی با تلاش نیرو‌های فنی و اجرایی انجام شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایداری شبکه و تأمین آب شرب مشترکین روستای بدل‌آباد برقرار گردید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی دهیاری محترم روستای بدل‌آباد، عوامل اجرایی آن و همچنین روستاییان شریف و فهیم، از نقش مؤثر آنان در تسریع روند اجرای عملیات تقدیر و تشکر کرد.