استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به افزایش سالانه زائران اربعین حسینی و جایگاه مرز خسروی به‌عنوان یکی از مرز‌های اصلی تردد، هماهنگی، پیگیری و برنامه‌ریزی دقیق برای میزبانی شایسته از زائران یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به افزایش انتظارات زائران نسبت به سال‌های گذشته گفت: ارزیابی‌های انجام‌شده از اربعین سال گذشته و نظرات مردم نشان می‌دهد خدمات در مرز خسروی نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته است.

استاندار کرمانشاه از برگزاری منظم جلسات ستاد اربعین خبر داد و گفت: این جلسات هر دو تا سه هفته یک‌بار و با نزدیک شدن به ایام اربعین به‌صورت فشرده‌تر، هم در مرکز استان و هم به‌صورت میدانی در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین برگزار می‌شود.

حبیبی با تأکید بر بررسی استفاده از مرز سومار برای تردد زائران اربعین افزود: لازم است ارزیابی جامع و دقیقی از میزان آمادگی زیرساخت‌ها انجام و ظرف یک هفته نتیجه به ستاد مرکزی اربعین اعلام شود تا در صورت فراهم بودن شرایط، مرز سومار نیز به‌عنوان مرز اربعین تثبیت شود.

وی تعیین تکلیف ایستگاه بازگشت زائران اربعین در شهر کربلا را ضروری دانست و گفت: باید از پیش یک ایستگاه ثابت و مشخص برای بازگشت زائران تعیین و اطلاع‌رسانی شود و این موضوع باید با هماهنگی طرف عراقی و استانداری کربلا هرچه سریع‌تر پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی، راه و شهرسازی استان موظف است با بسیج امکانات، این پروژه را هرچه سریع‌تر و با اولویت قطعه «نهم» حداکثر تا پیش از عید تکمیل کند.

وی احداث ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، توسعه و تکمیل سردخانه‌های مرزی، تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب، تعیین تکلیف تصفیه‌خانه فاضلاب، اجرای تقاطع ورودی جاده برکت، تأمین ژنراتور‌های برق، احداث سایبان از سردر گمرک تا درمانگاه ثارالله و ساماندهی پارکینگ‌های خصوصی با رعایت استاندارد‌ها را از دیگر اولویت‌های ستاد اربعین برشمرد.

حبیبی با تأکید بر نصب تابلو‌های بزرگ فرهنگی و تبلیغاتی از کنگاور تا مرز خسروی گفت: این مسیر باید رنگ و بوی معنوی اربعین بگیرد و دستگاه‌های متولی به‌ویژه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف هستند گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.