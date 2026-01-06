پخش زنده
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: از رشد ۲.۶ درصدی جابهجایی کالا در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهرداد حمداللهی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۴۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع کالا با استفاده از ناوگان حملو نقل عمومی کالا در شبکه راههای کشور جابهجا شده است.
وی بیان کرد: از مجموع انتقال کالا در شبکه جادههای کشور، ۱۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن کالا ساختمانی و معدنی و ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن کالای کشاورزی، دامی و غذایی جابهجا شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا افزود: این میزان از عملیات جابهجایی در بستر راههای کشور، با صدور ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه برای تردد ناوگان حمل کالا صورت گرفته است.