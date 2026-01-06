پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لالی با بیان اینکه خط قرمز دستگاه قضایی امنیت عمومی مردم است، گفت: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی، فراخوان یا اقدام خلاف قانون، جرم محسوب می شود و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید بخون، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، با تأکید بر احترام به مطالبات اقتصادی و به حق مردم، هشدار داد که دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده از بیان مطالبات، تخریب اموال عمومی و شخصی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و اجرای سناریوهای دشمنان خارجی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
بخون از بزرگان طوایف و خانوادهها خواست با هوشیاری و مراقبت از فرزندان خود و آگاهسازی افراد، مانع شوند که تحت تأثیر فراخوانها و تبلیغات مغرضانه قرار گیرند و صف خود را از افراد و جریاناتی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمن را دنبال میکنند، جدا سازند.