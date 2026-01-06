به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از رسانه‌های پاکستانی، «عثمان جدون» نماینده موقت پاکستان در سازمان ملل در سخنرانی خود در نشست اضطراری شورای امنیت درباره وضعیت ونزوئلا گفت بی‌ثباتی در منطقه کارائیب نشانه‌ای نگران‌کننده برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است؛ به‌ویژه در شرایطی که جهان هم‌اکنون با بحران‌های متعددی روبه‌روست.

وی تأکید کرد بر اساس منشور سازمان ملل، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها ممنوع است و این منشور بر اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها تصریح دارد.

نماینده موقت پاکستان اقدام نظامی یک‌جانبه را نقض منشور سازمان ملل و اصل مصونیت حاکمیتی دولت‌ها دانست.

«عثمان جدون» هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند پایه‌های نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف کند و پیامد‌های غیرقابل پیش‌بینی و مهارنشدنی در سال‌های آینده به‌دنبال داشته باشد.

وی در پایان، گفت‌و‌گو و دیپلماسی را تنها راه پیش‌رو در این مقطع حساس توصیف کرد و از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری حداکثری نشان دهند، تنش‌ها را کاهش دهند و به ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز پایبند باشند.