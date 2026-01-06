علیرضا ابراهیمی از اجرای طرح «تنظیم امنیت غذایی» خبر داد و گفت: این طرح از تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ ابلاغ شده و تمامی خانوارها مشمول آن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار به‌صورت اعتبار کالابرگ واریز شده که از ۲۰ دی‌ماه با مراجعه به ۴ هزار و ۵۸۰ فروشگاه زنجیره‌ای و منتخب در سطح استان قابل استفاده است.

ابراهیمی افزود: در قالب این طرح، امکان خرید ۱۲ قلم کالای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، قند، شکر، روغن، حبوبات و برنج برای خانوارها فراهم شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از اجرای این طرح را تثبیت معیشت خانوار، حفظ قدرت خرید مردم و تقویت زنجیره تولید عنوان کرد و گفت: تاکنون ۷۱ میلیون نفر در سطح کشور شارژ اعتبار شده‌اند و سایر مشمولان نیز طی چند روز آینده تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: تمامی کارمندان و بازنشستگان نیز مشمول این طرح هستند.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به وضعیت افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، گفت: این افراد می‌توانند از روز شنبه با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir و یا برنامه کاربردی «شمیم» (شبکه یارانه متمرکز کالابرگ) اطلاعات خود را ثبت کنند که حداکثر ظرف ۱۵ روز بررسی و در صورت احراز شرایط، مشمول طرح خواهند شد. در این فرآیند هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون تنها حدود ۳۰ درصد پیامک اطلاع‌رسانی به دلیل برخی محدودیت‌ها ارسال شده و این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چرا که ارسال پیامک‌ها طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد.