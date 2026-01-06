رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث اشتغال‌زایی، ساختار خوبی تعریف شده است که باید به این موضوع در استان‌ها به‌ویژه استان‌های محروم، شهرستان‌ها و روستا‌ها عمل شود، زیرا داد مردم در حوزه اشتغال درآمده و دست آنان به بانک‌ها نمی‌رسد، به‌جز این حساب.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص میزان تحقق تبصره‌های مرتبط تسهیلات اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ گفت: واقعاً بحث اشتغال، موضوعی بسیار مهم و اساسی است، چون در آغاز کار وزارتخانه هستید واقعا موضوع بحث اشتغال مبحث مهمی است. مجلس در تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ و قبل از آن با تشکیل یک حساب در استان‌ها تحت عنوان حساب پیشرفت-عدالت موافقت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام پولی که هر سال در این حساب‌ها واریز می‌شود، به صورت وام به داخل همان حساب‌ها باز می‌گردد و تمام حساب‌ها نزد خزانه داری قرار دارند و هر سال به اعتبارات این حوزه اضافه شود، واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، که این حساب در اختیار آن قرار دارد، اگرچه گزارش‌گیری در حوزه وزارت کار است، اما کنترل این حساب در اختیار وزارت اقتصاد است، زیرا بانک‌ها همچون بانک کشاورزی تعهداتی داشته‌اند که متاسفانه به تعهدات به‌درستی عمل نکرده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: در بحث اشتغال زایی ساختار خوبی تعریف شده است که باید به این موضوع در استان‌ها به ویژه استان‌های محروم، شهرستان ها، روستا‌ها عمل شود، زیرا مردم در حوزه اشتغال دادشان درآمده است و دستشان به بانک‌ها نمی‌رسد بجز این حساب. این یک ظرفیت است که هر سال منابع این حساب افزایش داده می‌شود، کمک‌های بلاعوض این حساب همگی قرض الحسنه بوده و مجددا باید به این حساب بازگردد. امیدواریم با مدیریت شما این کار به درستی انجام پذیرد.