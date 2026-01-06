مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی از استقبال گسترده نوجوانان از سراسر کشور در نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران خبر داد و گفت: تا پایان مهلت فراخوان، ۷۴۱ اثر شامل فیلم و ایده به دبیرخانه این رویداد رسیده است.

محمدصادق لواسانی، در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به آمار آثار رسیده به دبیرخانه المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران گفت: در این دوره تاکنون ۷۴۱ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این تعداد، ۲۱۸ اثر فیلم و ۵۲۳ اثر در قالب ایده بوده است.

وی افزود: منتور‌های انتخاب‌شده در حال بازبینی آثار هستند تا ایده‌ها و فیلم‌های درخشان را شناسایی کنند و پس از آن، نوجوانان منتخب در گروه‌های پنج‌نفره دسته‌بندی خواهند شد.

لواسانی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این رویداد گفت: هفته اول بهمن‌ماه، همزمان با برگزاری المپیاد در تهران، میزبان نوجوانان فیلم‌ساز از سراسر کشور در سالن حجاب خواهیم بود. شرکت‌کنندگان در این مدت، علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی فیلم‌سازی با حضور اساتید منتخب، یک فیلم کوتاه نیز تولید خواهند کرد.

مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: با توجه به همراهی انجمن سینمای جوانان ایران در این دوره، روند آموزش نوجوانان تنها به زمان برگزاری المپیاد محدود نمی‌شود و پس از پایان این رویداد نیز، از طریق دفاتر انجمن در سراسر کشور، آموزش و حمایت از این استعداد‌ها به‌ویژه در شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.

وی درباره آمار تفکیکی شرکت‌کنندگان افزود: با توجه به اینکه فراخوان به‌تازگی به پایان رسیده، هنوز آمار دقیقی از تفکیک فیلم‌سازان در دست نیست، اما بر اساس تجربه دوره‌های گذشته، بیش از ۷۰ درصد آثار و ایده‌ها متعلق به نوجوانان خارج از تهران بوده است.

محمدصادق لواسانی در پایان ابراز امیدواری کرد که المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران بتواند بستری مؤثر برای شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان سینمای کشور فراهم کند.