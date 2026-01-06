پخش زنده
۱۷۷ تخت ویژه رفاهی در بیمارستان امام رضا (ع) آماده سازی و راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این تختها با هدف ارائه خدمات ویژه به بیماران دارای بیمه تکمیلی و متقاضیان دریافت خدمات رفاهی، در همه بخشهای بیمارستان فعال شدهاند.
دکتر سلمان سلطانی با اشاره به توسعه زیرساختهای رفاهی بیمارستان افزود: علاوه بر تختهای ویژه رفاهی، ۱۷ تخت IPD ویژه گردشگران سلامت نیز در این مرکز آمادهسازی شده است که خدمات درمانی متناسب با نیاز این گروه از بیماران را ارائه میدهد.
وی ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای بیمارستان را از جمله اهداف راهاندازی تختهای ویژه رفاهی عنوان کرد و افزود: این اقدام در راستای پاسخگویی به نیاز بخشی از بیماران انجام شده است که تمایل دارند در بیمارستانهای دولتی از خدمات ویژه و متمایز بهرهمند شوند.
رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) تصریح کرد: ارائه خدمات در تختهای ویژه رفاهی براساس رضایت آگاهانه بیمار و در چارچوب برخورداری از بیمه تکمیلی یا پرداخت تعرفههای مصوب صورت میگیرد و همه ضوابط قانونی در این فرآیند رعایت میشود.
دکتر سلطانی خاطرنشان کرد: توسعه این تختها علاوه بر کمک به تأمین منابع مالی بیمارستان، زمینه ارتقای انگیزه کادر درمان، بهبود شرایط کاری پرستاران و افزایش رضایتمندی بیماران را فراهم میکند؛ در همین راستا، سازوکار مشخصی برای بازگشت منظم درآمد حاصل از تختهای ویژه به بیمارستان و پرداخت عادلانه به پزشکان، پرستاران و کارکنان مرتبط پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: راهاندازی تختهای ویژه رفاهی گامی مؤثر در بهبود کیفیت خدمات، توسعه گردشگری سلامت و تقویت توان ارائه خدمات درمانی تخصصی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) به شمار میرود.