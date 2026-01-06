پخش زنده
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: اقدامات به عمل آمده در زمینه اجرای تاسیسات تصفیه فاضلاب شرکتهای پتروشیمی کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلینژاد با اشاره به برگزاری کمیته ویژه تخصصی بررسی وضعیت مدیریت فاضلابهای شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اظهار کرد: مدیریت فاضلابها و پسابهای پتروشیمی در منطقه به دلیل وجود اکوسیستمهای حساس سواحل و خوریات ضروری و تکلیف قانونی است.
وی تاکید کرد: باید طرحهای تصفیه و مدیریت فاضلابها و پسابها بر اساس برنامه زمان بندی اجرایی شوند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان تصریح کرد: در صورت اجرایی نشدن طرحها و ارائه نکردن برنامه مدیریت فاضلاب، جرایم و خسارتهای وارده به اکوسیستم خوریات و سواحل وفق قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابها محاسبه و مطالبه خواهد شد.
کمیته ویژه تخصصی بررسی وضعیت مدیریت فاضلابهای شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، با حضور نمایندگان شرکت پتروشیمی ایران و شرکتهای پتروشیمی منطقه و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد برنامه ویژه مدیریت فاضلاب شرکتهای پتروشیمی به اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ارایه شود.