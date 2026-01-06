به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم کاهش دما در استان گفت: هفته آینده دو سامانه بارشی جدید وارد آذربایجان‌غربی خواهد شد.

محمد قربان پور افزود: نخستین سامانه بارشی از اواخر جمعه این هفته تا روز یکشنبه فعال خواهد بود و دومین سامانه از روز سه شنبه تا آخر هفته فعالیت خواهد داشت.

قربان پور، با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در روز‌های آتی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به تداوم پشته‌های ارتفاع ژئوپتانسیلی در تراز میانی جو و همچنین بسته شدن مرکز پرفشار در تراز پایین جو بر روی استان، انتظار داریم تا روز پنجشنبه شاهد جوی آرام و بدون بارش در سطح استان باشیم.

وی گفت: در این مدت وزش باد و سکون هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در مرکز و شهر‌های پرجمعیت استان پیش بینی می‌شود.

قربان پور افزود: همچنین در صورت تغییر نکردن الگو‌های پیش یابی، از بعد از ظهر جمعه این هفته و با ورود سامانه زودگذر بارشی به استان، پیش بینی می‌شود این وضعیت پایدار از بین رفته و برای روز‌های جمعه و شنبه هفته آینده بارش متناوب برف و باران را عمدتاً در نیمه جنوبی استان شاهد باشیم.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی ااضافه کرد: از نظر دمایی هم از امروز تا اواخر هفته جاری با تداوم سرما و روند تدریجی و نسبی افزایش دما در سطح استان مواجه خواهیم بود.