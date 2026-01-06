پخش زنده
هفته آینده دو سامانه بارشی جدید وارد آذربایجانغربی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به تداوم کاهش دما در استان گفت: هفته آینده دو سامانه بارشی جدید وارد آذربایجانغربی خواهد شد.
محمد قربان پور افزود: نخستین سامانه بارشی از اواخر جمعه این هفته تا روز یکشنبه فعال خواهد بود و دومین سامانه از روز سه شنبه تا آخر هفته فعالیت خواهد داشت.
قربان پور، با اشاره به افزایش غلظت آلایندهها در روزهای آتی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با توجه به تداوم پشتههای ارتفاع ژئوپتانسیلی در تراز میانی جو و همچنین بسته شدن مرکز پرفشار در تراز پایین جو بر روی استان، انتظار داریم تا روز پنجشنبه شاهد جوی آرام و بدون بارش در سطح استان باشیم.
وی گفت: در این مدت وزش باد و سکون هوا، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در مرکز و شهرهای پرجمعیت استان پیش بینی میشود.
قربان پور افزود: همچنین در صورت تغییر نکردن الگوهای پیش یابی، از بعد از ظهر جمعه این هفته و با ورود سامانه زودگذر بارشی به استان، پیش بینی میشود این وضعیت پایدار از بین رفته و برای روزهای جمعه و شنبه هفته آینده بارش متناوب برف و باران را عمدتاً در نیمه جنوبی استان شاهد باشیم.
مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی ااضافه کرد: از نظر دمایی هم از امروز تا اواخر هفته جاری با تداوم سرما و روند تدریجی و نسبی افزایش دما در سطح استان مواجه خواهیم بود.