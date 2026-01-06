پخش زنده
محور امامزاده عبدالله شهرستان صیدون بهسازی و آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای صیدون گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی و با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال انجام میشود که با مساعد شدن شرایط جوی، بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
رحیمی با اشاره به اجرای پروژه آسفالت مسیر شهدای گمنام این شهرستان در روزهای آینده با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال افزود: در حوزه ابنیه فنی نیز با اعتبار ۸۸ میلیارد ریال، یک دستگاه پل جدید احداث و ۳ دستگاه نیز زیرسازی و مقاوم سازی میشوند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای صیدون با اشاره به اقدامات انجامشده حوزه راهداری در سطح محورهای این شهرستان از ابتدای سال جاری گفت: طی این مدت، ۳۵ کیلومتر شانهسازی و اصلاح شیب در محورهای شهرستان انجام شده و در راستای افزایش ایمنی و آشکارسازی مسیرها، ۲۵۰۰ عدد علائم ترافیکی در سطح محورها نصب شده است.