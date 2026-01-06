به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد کلامی با اشاره به دستاورد‌های ملی و استانی شرکت دانش‌بنیان گسترش صنایع ریلی ایران گفت: کسب عنوان واحد صنعتی نمونه ملی و استانی، دریافت تندیس زرین صنعت و معدن، احراز جایگاه دانش‌بنیان فناور و راه اندازی مرکز جوار و بین‌کارگاهی از مهمترین رویداد‌های شاخص این شرکت طی امسال است.

وی با بیان اینکه طی امسال دستاورد‌های کم‌سابقه‌ای در حوزه تولید، فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی در این شرکت کسب شده است اظهار کرد: این دستاورد‌ها در راستای جهش تولید و تثبیت جایگاه ملی این شرکت در صنعت ریلی کشور به دست آمده است.

مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان گسترش صنایع ریلی ایران گفت: در این بازه زمانی با اتکا به توان داخلی و رویکرد دانش‌بنیان، مسیر رشد پایدار این شرکت در صنعت ریلی کشور تداوم یافت و در این راستا تولید، طراحی و ساخت محصولات راهبردی این شرکت با رشد چهار برابری مواجه شده است.

کلامی ادامه داد: کاهش ۳۰۰ کیلوگرمی وزن تکه‌مرکزی R ۱۹۰ و طراحی و ساخت نخستین نمونه تراورس‌های B ۵۸ ویژه بخش الحاقی سوزن متناسب با بار محوری ۲۵ تن و سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت مطابق استاندارد EN ۱۳۲۳۰ از جمله دستاورد‌های این شرکت طی امسال است.

وی خرید دستگاه CNC، تکمیل پروژه و برق‌رسانی سالن فورج، آسفالت‌ریزی محوطه شرکت، توسعه فضای سبز و ارتقای محیط سازمانی را از جمله اقدامات زیرساختی در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کاری در این شرکت اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان گسترش صنایع ریلی ایران با تاکید بر توجه این شرکت به سرمایه انسانی گفت:در این راستا رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی متنوعی از جمله آیین گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، جشن و دورهمی تولید، جشن آغاز سال تحصیلی ویژه فرزندان کارکنان، کوهنوردی همکاران، آیین روز حمل و نقل، جشن تولید و آیین یلدا برای تقویت همدلی سازمانی برگزار شد.

وی حضور فعال در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، افزایش ۲ برابری سرانه آموزش کارکنان، تعامل مستمر با رسانه‌ها و حضور مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این شرکت را از دیگر رویداد‌های شاخص امسال اعلام کرد و یادآور شد: مجموعه این اقدامات این شرکت را به الگویی موفق از پیوند تولید، دانش و توسعه سازمانی در صنعت ریلی کشور تبدیل کرده است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.