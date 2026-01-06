پخش زنده
معاون آموزشی بیمارستان بهار استان سمنان گفت: ترویج زایمانهای طبیعی که در قانون خانواده و جوانی جمعیت بر آن تاکید شده امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سکینه کلاهدوزان معاون آموزشی بیمارستان بهار شاهرود، با اشاره به اهمیت کاهش ترس و اضطراب مادران در فرآیند زایمان اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی زنان در زمان زایمان، دردهای زایمانی است. در همین راستا در بسیاری از بیمارستانهای کشور برای کاهش درد و استرس مادران، سالهاست از گاز انتونوکس (Nitrous Oxide) استفاده میشود. با توجه به اینکه ممکن است این گاز در برخی مقاطع در دسترس نباشد، با همکاری متخصصان بیهوشی، از روشهای بیحسی اپیدورال و بیحسی نخاعی (اسپاینال) نیز استفاده شده است که نتایج بسیار مطلوبی داشته و رضایت بالای بیماران را به همراه داشته است.
وی به اقبال مادران شاهرودی به این روش زایمان اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه مادرانی که در این بیمارستان از این روشها استفاده کردهاند، زایمان طبیعی موفقی را تجربه کردهاند. طی چند ماه اخیر هفت مورد بیحسی نخاعی (اسپاینال) و پنج مورد بیحسی اپیدورال در این مرکز انجام شده و هیچ مورد خطا یا عارضهای گزارش نشده است.
این پزشک اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال تاکنون، حدود ۱۵۰ مادران در حین زایمان از گاز انتونوکس بهرهمند شدهاند که بازخورد بسیار مثبتی از روند زایمان خود داشتهاند.
کلاهدوزان با تأکید بر مزایای زایمان طبیعی بدون درد گفت: این روشها در مقایسه با عمل سزارین عوارض کمتری دارند و برای بارداریهای بعدی نیز شرایط بهتری را برای مادر فراهم میکنند.
مسئول اتاق زایمان بیمارستان شاهرود همچنین از آن دسته از مادران که ترس از درد زایمان دارند درخواست کرد: برای دریافت مشاوره و آشنایی با این روشها به متخصصان و یا بیمارستان شهرهای خود مراجعه کنند.
نرگس سرکردهای، کارشناس مامایی و مسئول اتاق زایمان بیمارستان بهار شاهرود نیز در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نگرانی مادران، بهویژه مادرانی که اولین بارداری خود را تجربه میکنند، اظهار کرد: استرس ناشی از درد و انقباضات زایمانی یکی از مهمترین دغدغههای مادران است. از ابتدای امسال، استفاده از گاز انتونوکس بهعنوان یکی از روشهای دارویی کاهش درد در زایشگاههای شاهرود آغاز شده که طبق بررسیهای انجامشده پس از زایمان، میزان رضایتمندی مادران بسیار بالا بوده است.
وی افزود: علاوه بر انتونوکس، روش بیحسی نخاعی (اسپاینال) نیز تحت نظر متخصص بیهوشی و با حضور تکنسین بیهوشی انجام میشود. در این روش، مادر ضمن کاهش یا حذف درد، هوشیار بوده و توانایی همکاری در فرآیند زایمان را دارد. روش بیحسی اپیدورال نیز با اثرگذاری طولانیتر، بهویژه برای مادرانی که اولین تجربه زایمان را دارند، بسیار مناسب است.
سرکردهای با اشاره به حضور تیمهای متخصص در بخش رایمان گفت: یک متخصص بیهوشی در تمامی ساعات شبانهروز برای انجام بیحسی اپیدورال و اسپاینال در کنار تیم زایمان حضور دارد. همچنین با حمایت مدیریت بیمارستان، یک تکنسین بیهوشی نیز بهصورت مستقل و مستقر در بخش زایمان فعالیت میکند.
وی با اشاره به رویکردهای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خاطرنشان کرد: بر اساس مصاحبههایی که پس از زایمان با مادران انجام شده، تمامی مادرانی که از روشهای اسپاینال و اپیدورال استفاده کردهاند، رضایت کامل داشتهاند و نوزادان نیز سالم و بلافاصله پس از تولد در کنار مادر بوده و تغذیه با شیر مادر آغاز شده است.
مسئول اتاق زایمان بیمارستان بهار شاهرود بر لزوم همراهی کادر بیمارستان با مادران پیش از زایمان تاکید و تصریح کرد: آشنایی با محیط زایمان، نقش مؤثری در کاهش استرس مادران دارد.