در راستای رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، با محوریت خدمترسانی گسترده به مناطق کمبرخوردار، طرحهای عامالمنفعه با هزار میلیارد تومان هزینه به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان گفت: در قالب رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، هزار و ۳۰۰ طرح و برنامه شامل طرحهای عمرانی، خدماتی و رفاهی به ارزش هزار میلیارد تومان در سطح استان به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه این پروژههای کلان شامل ساخت و تأمین مسکن محرومان و اجرای طرحهای نوین آبرسانی روستایی است، افزود: توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی و اجرای طرحهای حمایتی در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی، از دیگر بخشهای مهم این برنامه هاست.
رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، از چهارشنبه دهم دی در گیلان آغاز شده و اختتامیه این رزمایش شنبه ۲۰ دی در مسکن مهر رشت برگزار میشود.