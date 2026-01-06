پخش زنده
امروز: -
با حضور وزیر نیرو، مراسم افتتاح ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید و طرح بهینهسازی ۲۰۰ مگاوات روشنایی محیطی در شرکت توزیع نیروی برق تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،عباس علی آبادی وزیر نیرو در همایش آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر و طرحهای بهینه سازی مصرف برق در سراسر کشور گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی با مشارکت فعال بخش خصوصی ادامه دارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از هزار نقطه در کشور تحت اجرای طرحهای مختلف انرژی قرار دارد و تا این لحظه، ارقام قابل توجهی از انرژیهای تجدیدپذیر به مدار وارد شده است. پیشبینی میکنیم تا پایان سال آینده این ظرفیتها افزایش یابد.
وی افزود: تمام ظرفیتها را بسیج کردهایم و فرآیند تأمین آب و برق اهمیت ویژهای دارد و با سرعت در حال انجام است. هدف ما کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از افزایش بیرویه و غیر بهرهور است.
وزیر نیرو همچنین تأکید کرد: تمرکز تولید بر نیروگاههای تجدیدپذیر و پروژههای ترکیبی مانند نیروگاه سیکل ترکیبی در دست اقدام قرار دارد. این پروژهها با بهرهگیری از هوش مصنوعی و هوشمندسازی مدیریت میشوند.
علی ابادی بیان کرد: تمامی پروژهها توسط بخش خصوصی اجرا میشود که این موضوع هنر اصلی ماست و تلاش میکنیم استفاده از ظرفیتهای دولتی به حداقل برسد.
وزیر نیرو در خصوص بازار انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بازار سبز و بازار آزاد فعال است و همچنین بازار بهینهسازی مصرف انرژی و صدور گواهی صرفهجویی نیز راهاندازی شده است.