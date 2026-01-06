عشایر غیور لرستان در یک گردهمایی، ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، به آشوبگران اعلام کردند که تا جان در بدن دارند اجازه عرضاندام به اخلالگران در نظم و امنیت کشور را نخواهند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جمعی از عشایر و بزرگان ایل پاپی لرستان با حضور در مزار شهدای روستای صاحب الزمان شهرستان خرم آباد با محکوم کردن دخالتهای رئیس جمهور آمریکا و بدخواهان و آشوبگران نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند تا پای جان اجازه عرضاندام به اخلالگران در نظم و امنیت کشور را نخواهند داد.
قریه صاحب الزمان لرستان با تقدیم بیش از ۷۰ شهید به انقلاب به عنوان شهیدپرورترین روستای استان به قلب جغرافیای شهادت و دشت شقایقهای واژگون مشهور شده است.