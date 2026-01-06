اعلام انزجار عشایر لرستان از آشوبگران

عشایر غیور لرستان در یک گردهمایی، ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، به آشوبگران اعلام کردند که تا جان در بدن دارند اجازه عرض‌اندام به اخلال‌گران در نظم و امنیت کشور را نخواهند داد.