مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان برنامه های توسعه گردشگری داخلی و خارجی در محدوده پارک ملی کویر و قصر بهرام در گرمسار را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلال تاجیک با حضور در پارک ملی کویر و بازدید از قصر بهرام و کاروانسرای عین الرشید که در این پارک واقع شده است در پارک بر لزوم مرمت جاده سنگفرش با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد .
وی هماهنگی برای استقرار شبانه تورهای گردشگری در قصر بهرام را برای توسعه اقتصاد این منطقه مهم ارزیابی کرد.