رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: کاهش زمان رسیدگی به پروندهها یکی از اولویتهای دستگاه قضایی کشور است که این امر در استان اردبیل با تلاش قضات و کارکنان محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت الاسلام کثیرلو در بازدید از حوزههای قضایی شهرستانهای خلخال و کوثر، اظهار کرد: زمان رسیدگی به شکایات در محاکم قضایی استان از جمله در شهرستان خلخال با وجود افزایش ورودی پروندهها سبب رضایتمندی مردم از خدمات قوه قضاییه شده است.
وی افزود: کاهش زمان رسیدگی به پروندهها یکی از اولویتهای دستگاه قضایی کشور است که این امر در استان اردبیل با تلاش قضات و کارکنان محقق شده است.
رییس کل دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: از اول تا پایان آذرماه امسال، با وجود رشد آمار پروندههای ورودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دقت و سرعت رسیدگی در دادگستریهای استان افزایش یافته و این روند در شهرستان خلخال چشمگیر بوده است.
وی با اشاره به بازدید از حوزه قضایی بخش شاهرود و پروژه احداث ساختمان ملکی دادگستری کلور، بیان کرد: این طرح که از مصوبات سفر رییس قوه قضاییه به اردبیل است، با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است و به زودی با امکانات مناسبتر برای خدمترسانی به مردم افتتاح خواهد شد.
حجتالاسلام کثیرلو همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساختمانهای جدید در حوزههای قضایی شهرستان کوثر و شهر هشجین خبر داد و افزود: این اقدامات در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتقای کیفیت خدمات قضایی انجام میشود.
رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به مشکل ترافیک شهر خلخال اضافه کرد: بخشی از زمین دادگستری فعلی برای احداث خیابان دسترسی به پل ایللرباغی و کمربندی جدید در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا بار ترافیکی مرکز شهر کاهش یابد.
وی از تکمیل آسانسور و بالابر ساختمان دادگستری خلخال نیز خبر داد و تصریح کرد: این اقدام برای سهولت تردد سالمندان و معلولان انجام شده و امروز به بهرهبرداری رسید.