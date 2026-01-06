مجلس ملی ونزوئلا امروز شاهد صحنه‌هایی تاریخی بود، در حالی که فرزند نیکلاس مادورو از استقامت پدرش در برابر آدم‌ربایان آمریکایی سخن می‌گفت، رئیس مجلس این کشور با گذاشتن شاخه گلی سرخ بر صندلی خالی بانوی اول مبارز، سوگند یاد کرد که از تمام ابزار‌ها برای بازگرداندن رئیس‌جمهور قانونی به وطن استفاده کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، پس از اقدام تروریستی دولت آمریکا در ربایش رئیس جمهور ونزوئلا، پارلمان این کشور به صحنه تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب بولیواری تبدیل شد.

خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در نطقی گفت: از ژرفای قلبم و به عنوان کسی که این خاک مقدس را تا مغز استخوان دوست دارد، اعلام می‌کنم: وظیفه اصلی من در روز‌های آینده، توسل به همه ابزارهاست تا برادرم و رئیس‌جمهورم، نیکلاس مادورو را بازگردانم.

وی افزود: از شما می‌خواهم که اشک‌هایتان را به نیرو، به استواری و به یقین برای ساختن صلح تبدیل کنید.

رئیس مجلس ونزوئلا در فراز مهمی از سخنانش، با دعوت از مخالفان به اتحاد در برابر دشمن خارجی، تأکید کرد: فراخواندن به گفت‌و‌گو نشانه ضعف نیست، نشانه بزرگی است.

نیکلاس مادورو گوئرا، فرزند رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز به توصیف روحیه پدرش در لحظات اسارت پرداخت و گفت: من با عشقِ خانه‌ای عمیقاً انقلابی بزرگ شده‌ام، به شما اطمینان می‌دهم که تنها جرم پدر و مادرم این است که انقلابی هستند؛ کسانی که کشور را نه فروختند و نه هرگز تسلیم خواهند کرد.