فرمانده انتظامی سنقروکلیایی گفت: با تلاش ماموران پلیس، ۲ تن روغن خوراکی احتکاری به ارزش ۲ میلیارد ریال در سنقر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ امید غلامی راد گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت عمومی سنقروکلیایی مبنی بر وجود یک انبار محل احتکار کالاهای اساسی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسیهای لازم را به عمل آوردند.
سرهنگ غلامی راد گفت: در بازرسیهای به عمل آمده ۲ تن روغن خوراکی احتکاری به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف شد.
رئیس پلیس انتظامی شهرستان سنقر و کلیایی در پایان از دستگیری یک نفر در این خصوص و معرفی به مراجع قضائی خبر داد.