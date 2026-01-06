فرمانده انتظامی سنقروکلیایی گفت: با تلاش ماموران پلیس، ۲ تن روغن خوراکی احتکاری به ارزش ۲ میلیارد ریال در سنقر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ امید غلامی راد گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت عمومی سنقروکلیایی مبنی بر وجود یک انبار محل احتکار کالا‌های اساسی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرهنگ غلامی راد گفت: در بازرسی‌های به عمل آمده ۲ تن روغن خوراکی احتکاری به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس انتظامی شهرستان سنقر و کلیایی در پایان از دستگیری یک نفر در این خصوص و معرفی به مراجع قضائی خبر داد.