مسئول حرکات اصلاحی هیات پزشکی ورزشی خوزستان با بیان اینکه افزایش قوس ناحیه گردن منجر به ایجاد ناهنجاری «سر به جلو» می‌شود، گفت: این عارضه با انجام تمرینات اصلاحی و قدرتی رفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحمت الله خان محمدی با بیان این‌که سبک زندگی امروزی باعث شده بیشتر افراد در طول شبانه روز ساعت‌ها در وضعیت‌هایی قرار بگیرند که فشار مضاعفی به ستون فقرات به ویژه ناحیه گردن وارد شود، اظهارکرد: در حالت طبیعی قوس ستون فقرات در ناحیه گردن به سمت جلو تحدب دارد. در این حالت لاله گوش در راستای وسط استخوان بازو قرار دارد و افزایش قوس ناحیه گردن منجر به ناهنجاری به نام سر به جلو می‌شود. حتی ممکن است قوس ناحیه گردن کاهش پیدا کند و به سمت عقب تحدب پیدا کند که به این وضعیت ناهنجاری گردن نظامی نیز گفته می‌شود.

او با اشاره به برخی از عوامل موثر در بروز ناهنجاری سر به جلو نیز عنوان کرد: ضعف بینایی به ویژه در افراد نزدیک بین، حمل کوله پشتی سنگین به مدت طولانی، به کارگیری بالش‌های با ارتفاع زیاد در هنگام خوابیدن و ارتفاع نامناسب میز مطالعه و کار با رایانه از جمله دلایل ایجاد این عارضه است.

مسئول حرکات اصلاحی هیات پزشکی ورزشی خوزستان همچنین گفت: مهم‌ترین اقدام برای اصلاح این ناهنجاری، حذف عادات غلط و اصلاح وضعیت نشستن، راه رفتن، ایستادن و خوابیدن است. ضمن این که انجام دادن تمرین‌های موثر در حفظ راستای طبیعی ستون فقرات گردنی و پشتی و حفظ دامنه حرکتی سر و گردن در تمامی جهت‌ها دیگر اقدام برای رفع ناهنجاری سر به جلو است.

وی، درباره تمرینات اصلاحی برای رفع ناهنجاری سر به جلو، خاطرنشان کرد: در حالت نشسته بر روی زمین یا ایستاده با تعادل مناسب، دو دست را در پشت سر قرار دهید و بکوشید سر را به جلو ببرید و در حالت کشش حفظ کنید، به حالت اول برگشته و حرکت را مجددا تکرار کنید. در تمرین بعدی می‌توانید به پشت بر روی زمین دراز بکشید و در حالی که چانه را به طرف سینه می‌برید، سر را به پایین فشار دهید تا از انحنای گردنی کاسته شود. همچنین در تمرین اصلاحی دیگر می‌توانید پشت به دیوار ایستاده، چانه به سینه نزدیک شود تا گودی گردن کم شود. آویزان شدن از بارفیکس و دادن سر به عقب دیگر نیز تمرین اصلاحی برای رفع این ناهنجاری است.

خان محمدی بیان کرد: برای تقویت عضلات ناحیه قدامی به پشت سر روی زمین خوابیده و بکوشید تا با بلند کردن سر از روی زمین، چانه را به سینه نزدیک کنید یا می‌توانید در یکی از دو حالت ایستاده یا نشسته قرار بگیرید و با گذاشتن کف دست خود بر روی پیشانی از حرکت سر به جلو خودداری کنید و به آن مقاومت دهید به گونه‌ای که عضلات ناحیه قدامی منقبض شود؛ این دو حرکت نیز از تمرینات قدرتی برای رفع ناهنجاری سر به جلو محسوب می‌شوند.