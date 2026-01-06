یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی بزرگترین طرح بومی‌سازی حسگر‌های ثبت زمان و سرعت برای مسابقات جهانی اسکی، اسکیت و سوارکاری را با موفقیت اجرا و این حسگرها را وارد رقابت‌های ورزشی بین‌المللی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انصاریان مدیر فروش این شرکت دانش‌بنیان افزود: این حسگرها هم‌اکنون در برخی از پیست‌ها و مسیرهای مسابقاتی، از جمله در کوه‌های اطراف تهران در حال نصب هستند و پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده وارد مرحله بهره‌برداری شوند.

انصاریان با اشاره به اهمیت این تجهیزات در برگزاری رقابت‌های رسمی، تصریح کرد: حسگرهای طراحی‌شده مطابق استانداردهای مسابقات جهانی هستند. در رقابت‌هایی مانند اسکی و اسکیت، ثبت دقیق سرعت و زمان طی‌شده توسط ورزشکاران الزامی است و بدون استفاده از این حسگرها، امکان برگزاری مسابقات در سطح جهانی وجود ندارد. حتی در مسابقات ملی نیز استفاده از این تجهیزات به یک الزام تبدیل شده است.

مدیر فروش این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه نمونه بومی این حسگرها با کیفیتی مشابه نمونه‌های خارجی تولید شده است، گفت: با بومی‌سازی این فناوری توانستیم قیمت نهایی را تقریباً به نصف نمونه خارجی کاهش دهیم و این موضوع برای فدراسیون‌ها از نظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌صرفه بوده است.

وی درباره وضعیت فعلی پروژه، ادامه داد: اگرچه نصب حسگرها در حال انجام است، اما هنوز وارد فاز بهره‌برداری کامل نشده‌ایم. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، احتمالاً تا پایان سال جاری پروژه به‌طور کامل به اتمام می‌رسد.

انصاریان درباره ارزیابی عملکرد این حسگرها نیز گفت: فرآیند ارزیابی در واحد تحقیق و توسعه شرکت انجام شده و علاوه بر آن، به‌صورت پایلوت در مکان‌هایی که فدراسیون‌ها نیاز داشتند، حسگرها نصب، تست و اصلاح شده‌اند و در نهایت تأییدیه‌های لازم دریافت شده است. پس از طی این مراحل، محصول وارد فاز تولید شده است.