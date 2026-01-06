تجاوز نظامی رژیم آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور و همسرش، موجی از خشم و انزجار جهانی نسبت به آمریکا و متحدانش ایجاد کرده و تلاطم سیاسی تازه از جمله در میان مردم و شماری از سیاستمداران اروپایی ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت انگلیس همچون دیگر متحدان آمریکا، در برابر تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، غافلگیر شده است. با این که شماری از سیاستمداران در انگلیس، اقدام غیرقانونی آمریکا را در ونزوئلا، محکوم می کنند و تظاهرات علیه اقدام آمریکا در شهرهای انگلیس آغاز شده است، استامر، نخست وزیر انگلیس، با اعمال سیاستی دو پهلو از موضع گیری صریح درباره تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و پاسخ دادن به پرسش خبرنگار اسکای نیوز در این باره طفره رفت.

هنگامی که خبرنگار اسکای از کایر استارمر نخست وزیر انگلیس پرسید فرانسه، اسپانیا، کانادا، آلمان ، همینطور دبیر کل سازمان ملل گفته اند آمریکا درباره اقداماتش در ونزوئلا قوانین بین المللی را نقض کرده است آیا نظر شما هم همین است که استارمر در پاسخ گفت: قوانین بین المللی مهم است، آمریکا باید توجیه کند اقداماتی که انجام داده است. وقتی خبرنگار اسکای نیوز چند بار سئوالش را تکرار می کند و استارمر همین جواب را می دهد می گوید: « پس شما نمی خواهید به این پرسش پاسخ دهید.»

قشرهای مختلف مردم انگلیس اما با برگزاری تظاهرات برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس و چند شهر دیگر این کشور ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا به ونزوئلا از دولت انگلیس خواستند به دورویی و استاندارد دوگانه در قبال جنگ ها پایان دهد.

یک فعال مدنی حاضر در این تظاهرات می گوید: پیام این تجمع اعتراضی نه تنها علیه امپریالیسم آمریکا بلکه علیه دولت بریتانیا هم هست که علیه مردم ستمدیده ونزوئلا و کوبا و همدست آمریکاست هر چند آن را انکار می کند.

حتی شماری از نمایندگان حزب حاکم کارگر نیزمی گویند در زمان حمله روسیه به اوکراین، دولت انگلیس به سرعت و با شدت این حمله را محکوم و سیل کمک ها را روانه اوکراین کرد اما اکنون که آمریکا، به یک کشور تهاجم کرده و رئیس جمهور آن کشور و همسرش را ربوده ، دولت انگلیس ، سکوت را ترجیح می دهد.

رسانه های اروپایی خبر می دهند در جریان حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش، همه 40 نفر اعضای محافظ ریاست جهموری ونزوئلا، به قتل رسیدند. شماری از اعضای حزب کارگر انگلیس می گویند سکوت رهبری این حزب در برابر کودتای نظامی آمریکا در ونزوئلا، اعتبار حزب کارگر را برای همیشه نابود می کند و جایگاه این حزب نزد افکار عمومی را که در حال افول است با سرعت بیشتری تنزل می دهد.

در پی لفاظی های ترامپ علیه دیگر کشورها اکنون این کشورهای منتقد سیاست های آمریکا در آمریکای لاتین، همچون برزیل و کلمبیا در معرض تهدیدند.

به عقیده شماری از کارشناسان در انگلیس ، اقدامات منبعث از سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا، به چالشی تازه برای متحدان اروپایی آمریکا مبدل شده و هزینه سیاسی تداوم اتحاد با آمریکا را بالا برده است.