اعلام آخرین فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی در لرستان
مدیرکل امور مالیاتی لرستان از فرصت ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی در این استان تا پایان دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل امور مالیاتی لرستان در سخنانی از فراهمشدن فرصت ویژه برای مؤدیان مالیاتی که نسبت به مالیات خود اعتراض ثبت کردهاند خبر داد و اظهار کرد: مؤدیانی که تا پایان دی از اعتراض خود صرفنظر کنند و نسبت به پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیاتی اقدام کنند، میتوانند از مزایای قابلتوجه بخشودگی جرایم مالیاتی بهرهمند شوند.
حجتالله صالحی با بیان جزئیات این فرصت، افزود: مؤدیان مشمول میتوانند با پرداخت حداقل ۵۰ درصد مابهالتفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی یا قطعی، یا حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیات تشخیصی یا قطعی، از این تسهیلات استفاده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان، تصریح کرد: در صورت تحقق شرایط مذکور، معادل ۱۵ درصد از مبلغ پرداخت نقدی مؤدی بهعنوان اعتبار بخشودگی جرایم مالیاتی، مازاد بر نصابهای مقرر قبلی، منظور و از جرایم مالیاتی قابل کسر خواهد بود.
صالحی هدف از اجرای این سیاست را کاهش پروندههای اعتراضی، تسهیل وصول مطالبات دولت و تقویت تعامل و اعتماد میان مؤدیان و نظام مالیاتی عنوان کرد و از مؤدیان واجد شرایط خواست باتوجهبه محدود بودن مهلت، از این فرصت پیشبینیشده استفاده کنند.