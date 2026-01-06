مسعود شجاعی طباطبایی،کارتونیست،در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از استقبال چشمگیر هنرمندان بین‌المللی از فراخوان این رویداد هنری خبر داد و اظهار کرد: فراخوان نمایشگاه ترور آنلاین سال گذشته اطلاع‌رسانی شد و با مشارکت هنرمندانی از ۶۱ کشور جهان روبه‌رو شد که در مجموع ۱۸۶۰ اثر در دو بخش کارتون و پوستر به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شد.



وی افزود: در حال حاضر، ۳۰۰ اثر در حوزه کارتون و کاریکاتور و ۱۰۰ اثر در بخش پوستر در معرض دید عموم قرار گرفته است.



شجاعی طباطبایی با اشاره به رویکرد انتقادی این نمایشگاه تصریح کرد: امروز شاهد یک تناقض آشکار در دنیای غرب هستیم؛ آن‌ها مدعی آزادی بیان بدون حد و مرز هستند و حتی به خود اجازه توهین به پیامبر گرامی اسلام(ص) و دیگر پیامبران الهی را می‌دهند، اما در موضوع فرماندهان مقاومت، حتی اجازه ارائه یک نشانه یا تصویر از این چهره‌ها را نمی‌دهند و با بستن صفحات و اعمال مجازات‌های سنگین واکنش نشان می‌دهند.



وی هدف اصلی نمایشگاه «ترور آنلاین» را افشای این رویکرد دوگانه دانست و گفت: تلاش کردیم پشت‌صحنه این رفتارها را به تصویر بکشیم و خوشبختانه چهره‌های برجسته‌ای در عرصه گرافیک، کارتون و کاریکاتور در این نمایشگاه حضور دارند که نتیجه آن، خروجی قابل توجه و اثرگذاری بوده است.



این هنرمند در ادامه با بیان اینکه امروز با یک «جنگ ترکیبی» مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: بخشی از این جنگ، فیزیکی و بخشی رسانه‌ای است. در حوزه جنگ رسانه‌ای، به‌ویژه در کارتون، کاریکاتور و گرافیک، هنرمندان ایرانی از توانمندی بالایی برخوردارند و می‌توانند نقش مؤثری در مقابله با ظلم‌های آشکار در جهان ایفا کنند.



وی در پایان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند تا یک ماه آینده از آثار نمایشگاه «ترور آنلاین» در خانه عکاسان و گالری عالی حوزه هنری بازدید کنند.