به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید دهرویه در کارگروه اشتغال استان سمنان گفت : در بخش تعهد اشتغال هدف گذاری ۳۰ درصد بیش از تعهد اصلی استان را هم در نظر گرفته بودیم که هم اکنون در جایگاه خوبی قرار داریم و تلاش می کنیم این بخش از اشتغال را هم به یک نتیجه درست برسانیم

وی افزود: نظارت بر وام های خود اشتغالی هم مورد توجه است و تا کنون ۸۰ درصد این وام ها محقق شده و مشکل پرداخت بقیه تسهیلات در حال رفع است .

در این جلسه عملکرد تسهیلات کارفرمایی و طرح یارانه دستمزد کارفرمایان نیز بررسی شد.