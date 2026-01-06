پخش زنده
امروز: -
پل دوربرگردان بزرگراه ارتش واقع در شرق بلوار سوهانک تا پایان دیماه به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احداث پل دوربرگردان بزرگراه ارتش در شرق بلوار سوهانک در منطقه ۱ شهرداری تهران با هدف حذف دوربرگردان همسطح، ایمن سازی تردد و بهبود دسترسیهای محلی از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شد.
مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با بیان اینکه متعاقب اتمام بتن ریزی عرشه پل دوربرگردان بزرگراه ارتش، عملیاتی نظیر نصب قرنیز، ایزولاسیون عرشه و اجرای درز انبساط نیز تکمیل شده، افزود: عملیات نصب هندریل پل در مراحل پایانی است.
وی در تشریح عملیات تکمیلی و با اشاره به اتمام پیاده روسازی و جدول کاری در ماه گذشته، از اتمام نصب تیرهای روشنایی و ادامه نصب تابلو و علائم ترافیکی طی روزهای آتی خبر داد.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران اظهار داشت: آسفالت این پل در هفته جاری آغاز میشود و پیش بینی میگردد: حدود ۶۰۰ تن آسفالت طی این عملیات پخش و اجرا گردد.
صداقتی پیشرفت پل دوربرگردان بزرگراه ارتش را بالغ بر ۹۶ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: این پل در دی ماه به بهره برداری برسد.