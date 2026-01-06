به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احداث پل دوربرگردان بزرگراه ارتش در شرق بلوار سوهانک در منطقه ۱ شهرداری تهران با هدف حذف دوربرگردان همسطح، ایمن سازی تردد و بهبود دسترسی‌های محلی از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با بیان اینکه متعاقب اتمام بتن ریزی عرشه پل دوربرگردان بزرگراه ارتش، عملیاتی نظیر نصب قرنیز، ایزولاسیون عرشه و اجرای درز انبساط نیز تکمیل شده، افزود: عملیات نصب هندریل پل در مراحل پایانی است.

وی در تشریح عملیات تکمیلی و با اشاره به اتمام پیاده روسازی و جدول کاری در ماه گذشته، از اتمام نصب تیر‌های روشنایی و ادامه نصب تابلو و علائم ترافیکی طی روز‌های آتی خبر داد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران اظهار داشت: آسفالت این پل در هفته جاری آغاز می‌شود و پیش بینی می‌گردد: حدود ۶۰۰ تن آسفالت طی این عملیات پخش و اجرا گردد.

صداقتی پیشرفت پل دوربرگردان بزرگراه ارتش را بالغ بر ۹۶ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: این پل در دی ماه به بهره برداری برسد.