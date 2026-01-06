پخش زنده
۸ ورزشکار از استان آذربایجانغربی در مسابقات سریس جوانان و جام فجر بدمینتون به میدان خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با اعلام فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، لیست نفرات منتخب تیمهای جوانان و بانوان بزرگسال و جوانان برای حضور در مسابقات بینالمللی بدمینتون جام فجر و رویدادهای جانبی آن منتشر شد.
بر اساس این فهرستها، استان آذربایجانغربی که به عنوان میزبان مسابقات بینالمللی بدمینتون انتخاب شده، با حضور قابل توجه ورزشکاران خود در هر دو رده سنی سهم ویژهای در این رویداد مهم بینالمللی دارد.
در بخش سرپرست جوانان، ورزشکاران استان آذربایجانغربی شامل ساینا شایانفر، النا سلیمی و نازا مبارکی در جمع نفرات منتخب قرار دارند که نشان از ظرفیت بالای بدمینتون پایه در این استان دارد.
همچنین در بخش بانوان بزرگسال نیز نامهای فاطمه محمودیان، دنیا احمدی، ساره رمضانپور، دنیا اسکندریان و ساینا شایانفر از آذربایجانغربی در فهرست نهایی دیده میشود تا این استان یکی از پرتعدادترین نمایندگان را در میان استانهای کشور داشته باشد.
میزبانی همزمان این مسابقات بینالمللی و حضور گسترده ورزشکاران بومی در ترکیب تیمهای منتخب، نشاندهنده رشد زیرساختها، توسعه فنی بدمینتون و اعتماد فدراسیون به ظرفیتهای آذربایجانغربی است؛ ظرفیتی که میتواند زمینهساز افتخارات ملی و بینالمللی بیشتری برای ورزش استان در آینده نزدیک باشد.