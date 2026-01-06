به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه طراحی، استانداردسازی، راه‌اندازی و اجرای ـ «مرکز ملی کارآزمایی فناوری‌های عصبی ایران» شامل زیرساخت‌های بالینی، بستری، مراقبت‌های ویژه، آزمایشگاهی و نرم افزاری با هدف پشتیبانی از ارزیابی‌های ملی، ثبت کارآزمایی‌های بالینی و ارایه خدمات تخصصی در ابعاد ملی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

این مرکز تخصصی بر اساس امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی مشترک توسط عطااله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و سید رضا رییس کرمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ایجاد می‌شود.

«مرکز ملی کارآزمایی فناوری‌های عصبی» به عنوان زیرساخت مرجع کشور برای ارزیابی آزمون، پایش، اعتبارسنجی و استانداردسازی فناوری‌های عصبی در سطح ملی، تکمیل زنجیره علم تا فناوری در حوزه‌های عصبی از طریق توسعه زیرساخت‌های بالینی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و نرم‌افزاری و نیز فراهم‌سازی بستر یکپارچه برای انجام کارآزمایی‌های بالینی و همچنین تقویت زیست‌بوم نوآوری، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های عصبی توسط این دانشگاه و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ایجاد و راه‌اندازی خواهد شد.